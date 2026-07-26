Пожары в Киеве, массовое истребление АЗС: удары по Украине 26 июля

ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям в Киеве. Сколько ракет и БПЛА запустили в ночь на 26 июля, какие цели поражены, как уничтожают инфраструктуру на Украине?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 26 июля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 26 июля ВС РФ запустили по целям крылатую ракету Х-59/69, семь баллистических ракет «Искандер-м» и 136 ударных БПЛА различных моделей («Герань», «Гербера», «Италмас»).

ВСУ подтверждают попадания двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 18 районах, а также «падение обломков» беспилотников в семи районах. Вероятно, эти данные являются неточными и неполными. Западные военные эксперты в соцсетях подтверждают серию попаданий ракет в Киеве. Отмечается, что ВСУ расходуют при ударах большое количество дефицитных ракет-перехватчиков PAC-3 для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Утром удары по целям на территории Украины продолжились, зафиксирована серия прилетов реактивных «Гераней» в Кривом Роге.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели поражены в Киеве 26 июля, что сказали в Минобороны РФ

Минобороны РФ отчиталось о нанесенном групповом ударе по Киеву и порту Черноморск (Ильичевск) в Одесской области.

«Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие («Смарт интеллиджент систем»), осуществлявшее производство БПЛА различных модификаций и комплектующих к ним; место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании в месяц производилось до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scуthe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательных RQ-100 Scout («Скаут»)», — указали в военном ведомстве.

В соцсетях появились утренние фото Киева: над городом поднимаются столбы дыма. Спутниковая служба слежения за пожарами FIRMS зафиксировала два мощных пожара в Соломянском районе. Цели были поражены ракетами «Искандер-М».

Как разносят порты Украины на Черном море 26 июля

В порту Черноморска под Одессой поражены резервуары с горюче-смазочными материалами ВСУ, указали в Минобороны.

Минобороны также сообщило о серии ударов «Геранями» по кораблям в Черном море, перевозившим грузы для ВСУ.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Поражены морское судно типа «балкер», три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты Черноморска и Одесса, а также быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины», — указали в МО РФ.

Сколько АЗС уничтожено на Украине на 26 июля, где уничтожена логистика

ВС РФ продолжают удары по автозаправочным станциям на Украине.

Telegram-канал «Хроники Гераней» приводит кадры с двумя пораженными АЗС: были уничтожены заправки MARSHAL около поселка Валки в Харьковской области и UPG около Мены в Черниговской области.

Украинские СМИ обсуждают массовое истребление АЗС на трассе в Харьков. Видео, которое разошлось в соцсетях, показывает уничтоженные от границы Харьковской области, до Новофедоровки. На протяжении 20 км все заправки сгорели.

Сколько всего уничтожено АЗС на Украине, в точности неизвестно. На конец июня СМИ сообщали, что уничтожено более 150 АЗС; впоследствии только за период 1–10 июля добавилось еще как минимум 43 объекта.

ВС РФ нанесли новые удары по логистическим центрам на Украине в ответ на удары по Wildberries: ночью в Запорожье уничтожен терминал «Новой Почты», а утром реактивные «Герани» поразили гипермаркет сети «Эпицентр» в Кривом Роге. Украинцы в соцсетях пишут, что это был единственный строительный гипермаркет в городе.

«Интересно, когда на Банковой осознают, что удары по складам в России была ошибкой? Было сразу очевидно, что Кремль будет действовать зеркально и начнет уничтожать в Украине все заправки и склады. Порты Одесской области почти не функционируют. За несколько месяцев все крупные логистические центры, все ТЭЦ и газораспределительные станции будут уничтожены, а в итоге зимой не будет не только света и тепла, но и товаров», — комментирует украинский Telegram-канал «Резидент».

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил, что Киев может закончить конфликт «до конца суток».

«Все условия для урегулирования были публично озвучены МИД России еще два года назад и остаются неизменными. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения; главное условие для России — достичь своих целей», — подчеркнули в Кремле.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 25 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Maersk отказалась от Украины: в чем причины, куда пойдут грузы, крах Одессы

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый: досье, карьера, чем известен