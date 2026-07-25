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25 июля 2026 в 20:41

Песков объяснил, как Киев может завершить противостояние до конца суток

Песков: Киев может политическим решением остановить бои до конца суток

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Боевые действия на Украине могут прекратиться уже к концу дня, если Киев примет соответствующие политические решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что условия для урегулирования были публично озвучены МИД России еще два года назад и остаются неизменными, передает РИА Новости.

Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения, — говорится в сообщении.

Ранее Песков, комментируя инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о заморозке кризиса, сообщил, что такой сценарий невозможен из-за позиции Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что для России приоритет остается неизменным — полное выполнение всех задач специальной военной операции.

До этого Токаев на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить украинский кризис и вернуться к обновленному «стамбульскому плану», отметив, что тот раунд переговоров в Турции принес весомые итоги. Глава республики призвал рассмотреть эту опцию как возможный путь к урегулированию.

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