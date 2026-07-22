Maersk отказалась от Украины: в чем причины, куда пойдут грузы, крах Одессы

Maersk отказалась от Украины: в чем причины, куда пойдут грузы, крах Одессы

Датская компания Maersk отказалась обслуживать контейнерные перевозки через украинские порты. Что известно, в чем причины, куда теперь пойдут грузы, что не так с Одессой?

Maersk отказалась от Украины, куда пойдут грузы

Пресс-служба Maersk заявила, что временно не будет осуществлять доставку через Черноморский рыбный порт на Украине. Импортные грузы будут перенаправляться в румынский порт Констанца, говорится в уведомлении компании для клиентов.

«Все импортные отправления с портом выгрузки Черноморск, которые в настоящее время находятся в Порт-Саиде или ожидаются к прибытию в Порт-Саид, также планируется перенаправить в Констанцу (Румыния)», — гласит заявление.

Если выгрузка в Констанце не подходит клиенту, он может подать запрос на изменение пункта назначения. После прибытия грузов в Румынию их дальнейшую доставку на Украину организуют автомобилями, отметили в компании.

Для экспортных грузов Maersk предложила либо бесплатную отмену бронирования, либо смену порта погрузки с Черноморска на Констанцу без изменения действующей ставки морского фрахта, если контейнер уже доставлен в порт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Maersk — одна из крупнейших в мире судоходных и логистических компаний. Она занимается контейнерными морскими перевозками, а также предоставляет услуги по складской, автомобильной и мультимодальной логистике более чем в 130 странах. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене.

Почему Maersk уходит с Украины, крах Одессы

В заявлении компании говорится, что приостановка обслуживания контейнерных перевозок через украинские порты произошла на фоне «критического ухудшения обстановки в Черноморском регионе».

СМИ и Telegram-каналы указывают, что ситуация произошла из-за ударов с применением БПЛА и ракет по припортовым территориям.

«А вот и первый эффект от зачистки МО РФ акватории Черного моря. <...> Maersk временно прекращает обслуживание контейнерного сервиса. <...> Причина — участившиеся ракетные и дроновые удары по портовой инфраструктуре региона, создающие прямую угрозу безопасности экипажей, судов и терминалов», — отметил Telegram-канал «Военная хроника».

По сообщению Telegram-канала «Оборонка», Maersk объявила о приостановке работы на Украине в минуты, когда «продолжаются удары по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области, а на рейдах в Черном море горят сухогрузы».

Контейнеры компании Maersk в порту Одессы Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Посредством Maersk на Украину ранее поступали крупные партии грузов — в том числе техника и комплектующие, поставляемые в рамках международной военной помощи. Теперь прекращение работы такого крупного оператора обернется для нашего противника серьезными логистическими сложностями: обработка грузов в украинских портах станет невозможной, а доставка по обходным путям будет заметно дороже. Отметим, что роль Maersk на украинском направлении была особенно весомой — на начало 2026 года компания контролировала около четверти рынка контейнерных перевозок страны», — считает военкор Евгений Поддубный.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что «причины лежат на поверхности». По его словам, с 11 июля ВС РФ ведут системную кампанию по портовой инфраструктуре Одесской и Николаевской областей: Одесса, Черноморск, Южный, Измаил, Днепро-Бугский — под регулярными ударами.

«По данным MarineTraffic на 21 июля, входящий трафик в украинские черноморские порты упал до трех коммерческих судов в сутки против восьми до эскалации. Maersk — не первая и не последняя. Ранее в Черноморске остановился Kernel Holding, крупнейший украинский экспортер зерна. Четыре из 13 крупных зерновых терминалов приостановили закупки. Правительство Греции 22 июля официально рекомендовало торговому флоту усилить меры безопасности в Черном море», — отметил журналист.

Экспортная пропускная способность украинских портов упала на треть — с шести до четырех миллионов тонн зерна в месяц, украинские трейдеры уже обсуждают возврат к речному маршруту по Дунаю с перевалкой в Констанце — схема образца 2022 года до открытия зернового коридора. «За три года активной фазы морская логистика Украины возвращается к точке отсчета», — заключил Коц.

«Уход Maersk не военная блокада. Это рыночная фиксация: порты Большой Одессы стали зоной, куда крупные перевозчики без запредельной страховой надбавки не пойдут. А с надбавкой не пойдут тем более — маржа фрахта ее не выдерживает», — подытожил военкор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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