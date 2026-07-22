Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 22 июля: что с ценами на АЗС

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 22 июля: что с ценами на АЗС

Ситуация с топливом в Крыму продолжает оставаться напряженной. Где работают АЗС 22 июля, какие цены на бензин и дизтопливо, что с субсидиями?

Какова ситуация с бензином в Севастополе 22 июля, где работают АЗС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что на заправках сети «АТАН» 22 июля свободной продажи топлива не будет.

Топливо отпускается только по QR-кодам. Действует лимит в 20 литров. Временно разрешена заправка в канистры для домашних нужд.

«Один вид топлива можно купить свободно (без QR-кода) завтра — бензин АИ-100 (40 литров)», — объявил Развожаев.

Однако на карте доступности топлива на АЗС в Севастополе нет заправок, где был бы доступен АИ-100.

На 13:00 дизтопливо марки ДТ+ есть в достаточном количестве на большинстве заправок. С бензином марки АИ-92 ситуация хуже: на некоторых АЗС его нет, на других начинает заканчиваться; тем не менее пять АЗС в городе и еще несколько в пригородах располагают им в достаточных количествах. Бензин АИ-95+ подходит к концу на большинстве заправок в городе, однако в достаточном количестве есть в пригородах (Инкермане, Верхнесадовом, Орлином, Гончаром и на трассе «Таврида»).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с топливом в Крыму 22 июля, обстановка на полуострове

«Крымское информационное агентство» сообщает, что 22 июля бензин и дизельное топливо есть в свободной продаже в Крыму на 40 АЗС. Больше всего бензина завезли в Симферополь: топливо в свободной продаже появилось сразу на 16 АЗС в городе и пригородах, больше всего завезли бензина АИ-95+.

Также в режиме свободной продажи работают по две АЗС в Феодосии, Евпатории, Алуште, Ялте, Кировском районе, Ленинском районе; по одной заправке в Бахчисарае, Черноморском, Нижнегорском, Ореховском, Криниченском, Мичуринском, Зуе, Красногвардейском, Ленино, Керчи и Судаке.

Глава Крыма Сергей Аксенов не комментировал вопросы доступности топлива в Крыму.

Цены на АЗС в Крыму резко выросли в середине июля. По данным Росстата на 13 июля, АИ-92 в Крыму в среднем стоит около 150 руб. за литр, АИ-95 200 руб./л, а дизтопливо 186 руб./л.

Ключевым вопросом в снабжении Крыма топливом остается безопасность на трассе Р-280 «Новороссия». Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту России, что трасса «под контролем ВС РФ», однако жители Крыма изменений не заметили.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с субсидиями на топливо в Крыму, объяснение Аксенова

Сергей Аксенов сообщал, что с 20 июля в Крыму могут начать работать субсидии на покупку топлива. Соответствующее поручение ранее дал президент России.

Аксенов проинформировал крымчан, что вопрос будет решаться в ближайшее время.

«По субсидированию топлива вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в четверг докладывает председателю правительства Михаилу Мишустину. Задержки были связаны с тем, что многие субъекты будут получать меры поддержки — это касается транспортной логистики и так далее. Сейчас полностью выверяется расчет. Надеемся, на этой неделе все меры будут приняты», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

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