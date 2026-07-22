Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы

Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы

Два логистических центра на юге России вышли из строя после нападения воздушных средств ВСУ. Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 22 июля, где были удары, сколько жертв?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 22 июля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Пресс-служба Росавиации в течение ночи сообщала, что закрывались на прилет и вылет воздушных судов аэропорты Калуги, Пскова, Краснодара и Пулково в Санкт-Петербурге.

Утром стало известно, что закрыт аэропорт Ярославля.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары БПЛА по России 22 июля, что известно

Ночью 22 июля под ударом оказались южные регионы России. В Краснодаре удар пришелся по складскому комплексу. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В столице Кубани обломки БПЛА обрушились на два многоквартирных жилых дома, а в крупной станице Динской — на два частных домовладения. В Армавире обломки беспилотников упали на территории одного из предприятий, сообщил Кондратьев.

Глава Армавира Андрей Харченко уточнил: удар пришелся по нефтебазе.

«По данным оперативных служб, нефтебаза на территории Северной промзоны подверглась нападению более 16 беспилотных аппаратов. В результате возник пожар, его площадь составила около 800 кв. м», — сообщил градоначальник.

Под ударом также оказался крупный логистический комплекс в Невинномысске (Ставропольский край).

Глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в зоне возгорания после удара БПЛА объявили режим ЧС локального уровня.

Также под ударом оказалась Ростовская область. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в ночь на 22 июля было сбито более 20 вражеских БПЛА над Таганрогом и Гуково.

ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет», — отметил Слюсарь.

В Брянской области под ударом оказались производственные активы компании «Мираторг», одного из крупнейших российских производителей пищевых продуктов. На одном из объектов в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь. На другом объекте осколочное ранение получил сотрудник охраны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что со складами Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, подробности

Глава российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что 22 июля под ударом в Краснодаре и Невинномысске оказались логистические центры компании. Кадры с огромными пожарами на складах уже появились в Сети.

«По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие», — сообщила Ким в своем Telegram-канале.

Ночью 22 июля Wildberries эвакуировал свои логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях в соответствии с требованиями безопасности. Работа складов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена, сообщил Telegram-канал «WB Партнеры».

«Запланированные поставки можно отменить или привезти на любой другой объект. Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», — подчеркнула пресс-служба Wildberries.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько жертв, пострадавших после атак ВСУ 22 июля

Губернатор Краснодарского края сообщил о жертвах в результате атаки.

«К сожалению, есть погибший, еще десять человек пострадали», — написал Кондратьев.

В результате удара по складскому комплексу пострадали 10 человек. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Погибший в Краснодарском крае находился во время атаки на территории нефтебазы.

В Невинномысске пострадали пятеро, сообщил Владимир Владимиров. Все они получили необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В Белгородской области также есть пострадавшие: утром БПЛА нанес удар по коммерческому объекту в поселке Северный, два человека были ранены. Ранее за сутки в регионе один человек погиб, семь пострадали, в том числе один в тяжелом состоянии.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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