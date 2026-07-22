Раскрыты масштабы ночного налета ВСУ на Ростовскую область Слюсарь: силы ПВО сбили за ночь более 20 беспилотников ВСУ в Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 22 июля сбили более 20 беспилотников ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, БПЛА были уничтожены в небе над Таганрогом, Гуково и еще восемью муниципалитетами.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более двух десятков БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Гуково, а также в восьми районах области. Воздушной атаке подверглись: Зерноградский, Мясниковский, Тарасовский, Белокалитвинский, Константиновский, Красносулинский, Каменский, Неклиновский районы, — написал Слюсарь.

Глава региона отметил, что в Кагальницком районе обломки БПЛА упали в поле озимой пшеницы и вызвали пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, обошлось без пострадавших.

Ранее обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс. В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повреждения получили два частных дома, уточнили в источнике. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

До этого Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.