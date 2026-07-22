Появились кадры пожара на складе Wildberries в Краснодаре

Кадры мощного пожара в складском комплексе Wildberries в Краснодаре появились в Сети. Как сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба, к ликвидации возгорания планируется привлечь вертолет. На данный момент в тушении задействованы более сотни человек.

К тушению пожара в складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет. В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники, — отметили в оперштабе.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что в ночь на 22 июля были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, в настоящее время совместно с профильными службами проводятся мероприятия по ликвидации последствий произошедшего.

До этого стало известно, что в Краснодаре при атаке БПЛА на логистический склад пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения. Как уточнил мэр города Евгений Наумов, в нескольких районах зафиксировали повреждения объектов после падения обломков беспилотников.