Ким заявила об атаке на центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Ким заявила об атаке на центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила в соцсетях, что в ночь на 22 июля были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, в настоящее время совместно с профильными службами проводятся мероприятия по ликвидации последствий произошедшего.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. На данный момент сообщается о пяти людях, которые обратились за помощью к медикам, написала Ким.

Ранее логистический центр Wildberries в Невинномысске был эвакуирован. В компании уточнили, что эвакуация проведена в соответствии с действующими требованиями безопасности.

До этого Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.

Также появилась информация, что продавцы, планировавшие поставки на склады «Котовск» и «Электросталь», могут перенаправить их на другие склады без штрафов. Перенос возможен на площадки «Рязань», «Воронеж», «Рязань: Тюшевское», «Тула», «Владимир: Воршинское», «Тверь», а также на склады для продуктов питания.