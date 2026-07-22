ПВО сбила над Россией более 240 беспилотников за ночь

ПВО сбила над Россией более 240 беспилотников за ночь Минобороны: ПВО за ночь перехватила 242 дрона ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 22 июля уничтожили более 240 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, массированной атаке ВСУ с воздуха подверглись 17 регионов страны.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 21 июля до 08:00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Кубанью, Ставропольским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские силы ПВО за ночь сбили над территорией региона более 20 беспилотников ВСУ. По его словам, БПЛА были уничтожены в небе над Таганрогом, Гуково и еще восемью муниципалитетами.