Один человек погиб и 10 пострадали при атаке БПЛА на Кубань

Один человек погиб и 10 пострадали при атаке БПЛА на Кубань

В результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, целью БПЛА ВСУ в Краснодаре стал складской комплекс. Двое из десяти пострадавших местных жителей сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке. К сожалению, есть погибший, еще десять человек пострадали, — написал глава региона.

Ранее обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс. В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома.

До этого два жителя ДНР погибли, еще три человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на гражданские автомобили. Как сообщил глава республики Денис Пушилин, оба смертельных случая произошли в один день.