Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 08:55

Один человек погиб и 10 пострадали при атаке БПЛА на Кубань

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, целью БПЛА ВСУ в Краснодаре стал складской комплекс. Двое из десяти пострадавших местных жителей сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке. К сожалению, есть погибший, еще десять человек пострадали, — написал глава региона.

Ранее обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс. В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома.

До этого два жителя ДНР погибли, еще три человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на гражданские автомобили. Как сообщил глава республики Денис Пушилин, оба смертельных случая произошли в один день.

Регионы
Краснодарский край
Вениамин Кондратьев
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио назвал главную проблему в переговорах между США и Ираном
ФСБ задержала россиянина, собиравшего для Киева данные о работниках ОПК
Восьмилетняя девочка застряла языком в триммере
В Брюсселе пожалели об уходе Орбана при голосовании по санкциям
Бойцы ВСУ умирают от ранений без медпомощи в районе Уланово Сумской области
Водонаева предложила выкинуть за борт плачущего ребенка
В Ставропольском крае заработала горячая линия после атаки ВСУ
В Госдуме предложили заморозить цены на 15 продуктов
Тюменские власти пошли на решительные меры из-за подтоплений
Федор Емельяненко пошел в суд из-за детской книги
Компания Apple начнет сдавать свои устройства в аренду
В Госдуме дали россиянам совет для хорошего заработка
Доставка Amazon едва не убила ребенка
США оставили Украину без пакета военной помощи на $400 млн
Рои «Гераней» с ИИ свели с ума украинскую ПВО
Россиянка попала в реанимацию в Сингапуре из-за микротрещины на коже
Украину проверят на готовность к производству ЗРК Patriot
Голая девушка привела полицию к мастерской по переделке оружия
Захарова пристыдила ЕС за «подбрасывание чепчиков» при ударах ВСУ по АЭС
Стало известно, как уйти на пенсию в 50 лет в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.