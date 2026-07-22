Удары по Wildberries и Мираторгу, подрывник в метро: ВСУ атакуют РФ 22 июля

Удары по Wildberries и Мираторгу, подрывник в метро: ВСУ атакуют РФ 22 июля

В ночь на 22 июля над территорией России сбили свыше 240 украинских беспилотников. В результате налетов БПЛА возникли пожары на нефтебазе в Армавире, а также на складских комплексах Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. В метро Санкт-Петербурга задержали россиянина, планировавшего устроить подрыв. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

В ночь на 22 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 242 украинских беспилотника над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны. По информации ведомства, массированной атаке ВСУ подверглись 17 регионов страны. В частности, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Кубанью, Ставропольским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае обломки беспилотников повредили жилые дома, сообщили в оперштабе региона. В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повреждения получили два частных строения.

В результате падения беспилотника на территорию одного из предприятий Армавира один человек погиб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На местной нефтебазе после падения беспилотников произошло возгорание.

«Сегодня Армавир пережил одну из самых масштабных атак: нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотных аппаратов», — говорится в заявлении оперштаба.

В поселке Северный Белгородского округа при атаке беспилотника пострадали два мирных жителя, сообщила пресс-служба регионального оперштаба. БПЛА сдетонировал на территории коммерческого объекта. Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава, у другого — открытая рана плеча и акубаротравма. Пострадавших госпитализировали.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

ПВО ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Что известно об атаке ВСУ на склады Wildberries

В ночь на 22 июля логистические склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атаке беспилотников ВСУ, что привело к пожару. Работа комплексов была приостановлена.

Как заявил в своем канале в мессенджере Telegram глава Краснодара Евгений Наумов, число пострадавших от удара украинской армии увеличилось до 10 человек. Пожарные службы продолжают тушение возгорания. В операции участвуют 105 спасателей и около 40 единиц техники. Для тушения также задействуют вертолет.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пять человек обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников на складской комплекс в Невинномысске. По его словам, всем пострадавшим оказали помощь амбулаторно. В городе ввели режим ЧС локального уровня.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) заявили об эвакуации сотрудников логистических центров в Невинномысске и Краснодаре. Основательница Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать всем пострадавшим необходимую помощь.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. К сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — заверила Ким.

Поставки продукции на объекты Wildberries в Краснодаре и Невинномысске предлагается отменить или перенаправить на любой другой объект. При этом стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с 22 июля.

По факту атаки на логистические центры было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали объекты «Мираторга» в Брянской области

В агропромышленном холдинге «Мираторг» сообщили, что в ночь на 22 июля под ударом оказались три объекта в Брянской области. Все атаки произошли в Климовском районе.

«На одном из объектов в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь. Ущерб существенный», — говорится в Telegram-канале «Мираторг сообщает».

Кроме того, был поврежден свиноводческий комплекс «Мираторга» под Новым Ропском. Удар БПЛА пришелся по кормовозу на разгрузке.

Врио главы региона Егор Ковальчук заявил, что сотрудник охраны «Мираторга» пострадал в результате обстрела ВСУ.

«В Климовском районе в ходе атаки БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ „Мираторг“. Еще один местный житель ранен в Погарском районе. Пострадавшие оперативно доставлены в медучреждения», — отметил он.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как Крым частично остался без света после атаки украинских беспилотников

Ряд населенных пунктов, расположенных на южном берегу Крыма, остались без энергоснабжения из-за атак украинских войск, сообщается на сайте компании «Крымэнерго».

«Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ. Обесточена часть населенных пунктов», — отмечается в заявлении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В «Крымэнерго» добавили, что обстановка с электроснабжением на востоке и северо-западе Крыма также остается сложной.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Петербуржец пытался пронести взрывчатку в метро

Силовики задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, который собирал для спецслужб Украины данные о сотрудниках предприятия оборонно-промышленного комплекса, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, молодого человека задержали при входе в метро. С собой у него была взрывчатка, замаскированная под GPS-трекер.

Злоумышленник по заданию куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство для минирования автомобиля одного из сотрудников предприятия ОПК. Во время допроса мужчина рассказал, что получил денежное вознаграждение на криптокошелек.

Силовики задержали жителя Читы за призывы к вооруженному восстанию

Сотрудники ФСБ задержали жителя Читы, который распространял призывы к вооруженному восстанию и физической расправе над сотрудниками Роскомнадзора, рассказали журналистам в ЦОС спецслужбы. В доме подозреваемого провели обыск. Во время допроса мужчина дал признательные показания.

«Установлено, что 36-летний мужчина из чувства личной неприязни в отношении проводимой органами власти государственной политики <...> осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора», — уточнили в ФСБ.

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