Новый главком ВСУ и атака на центры Wildberries: новости СВО к утру 22 июля

Новый главком ВСУ и атака на центры Wildberries: новости СВО к утру 22 июля

Три человека пострадали при налете дронов на Кубань, ВС РФ ударили по судну типа балкер и двум сухогрузам ВСУ, логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атаке. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 21 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Дроны атаковали Краснодарский край

Обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. Также произошел пожар на территории складского комплекса, пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, написал мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале.

В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повреждения получили два частных дома, уточнили в источнике. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы. Также после атаки произошло возгорание на нефтебазе в Армавире, сообщили в оперативном штабе региона в соцсетях.

Как проходят обмены военнопленными с Украиной?

Россия и Украина в ходе обменов передают друг другу одинаковое количество военнопленных, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. С момента ее назначения в рамках обменов в Россию вернулись 550 военнослужащих.

Лантратова также отметила, что обменом военнопленных занимаются Министерство обороны России и профильные спецслужбы при участии института уполномоченного по правам человека. При этом вопросы обмена гражданскими лицами в первую очередь относятся к сфере взаимодействия омбудсменов.

Яна Лантратова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сырский уходит

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смене главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По его словам на странице в соцсети, этот пост займет Михаил Драпатый, сменив Александра Сырского.

Отставки экс-главкома ВСУ, как сообщается, на протяжении недели добивались многие украинские политики и участники митингов. Других деталей, связанных с этим кадровым решением, Зеленский не привел.

Сокрушительный удар по судам с грузами для ВСУ

Вооруженные силы России ударили по судну типа балкер и двум сухогрузам, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одесса и Черноморск, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Их поразили при помощи БПЛА.

Также в порту Одесса были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Черноморск ВС РФ нанесли удар по цеху судоремонтного завода, используемого в интересах ВСУ.

На позициях ВСУ воцарился хаос

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин заявил, что постоянное перемещение бойцов разных подразделений и проблемы со снабжением привели к хаосу на позициях ВСУ. Там постоянно находились военнослужащие из разных бригад.

Он утверждает, что некоторые из них не хотели оставаться на своих участках и переходили на другие позиции. По рации украинским военным сообщили о приближении российских мотоциклистов. По словам Лурина, подразделение заняло позицию у перекрестка, ожидая, что техника будет двигаться по дороге.

Ким заявила об атаке на центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила в соцсетях, что в ночь на 22 июля были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, в настоящее время совместно с профильными службами проводятся мероприятия по ликвидации последствий произошедшего.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. Сообщается на данный момент о пяти людях, которые обогатились уже за помощью к медикам.

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