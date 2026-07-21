Одесса снова в огне и самосуд ВСУ в окопах: новости СВО к вечеру 21 июля

Одесса снова в огне и самосуд ВСУ в окопах: новости СВО к вечеру 21 июля

ВС России продолжают наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы, боец ВСУ застрелил двух сослуживцев, которые пытались устроить засаду для российских военных. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 21 июля, читайте в материале.

Армия России разносит портовую инфраструктуру Украины

Российские военные минувшей ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что ВС России наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции и вооружений для целей Киева. По его словам, корабли, участвующие в поставках, нагружают не только военной техникой, но и горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен тем временем обратил внимание на то, что Россия начала «охоту» на украинские корабли в ответ на удары Вооруженных сил Украины по российским коммерческим судам. Он отметил, что кампания запущена против судов вдоль побережья Одессы.

Удар по газовой инфраструктуре: дроны вывели из строя станцию на Украине

Российские беспилотники нанесли удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. В Минобороны РФ уточнили, что атака была совершена с применением FPV-дронов КВН («Князь Вандал Новгородский») на оптоволокне.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Стало известно, когда Сырский может покинуть пост главкома ВСУ

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что если решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского и будет принято, то произойти это может не раньше начала осени. По его словам, украинскому руководству невыгодно менять главнокомандующего в разгар летней боевой кампании, так как это нанесет серьезный ущерб.

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов также отметил, что отставка главкома ВСУ является вопросом времени. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский с легкостью избавится от него как от разменной монеты.

ВС России выбили ВСУ из поселка в Харьковской области

Группировка войск «Север» заявила о взятии под контроль поселка Волоховское в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Северный ветер», штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ в ходе боев вытеснили украинские силы из населенного пункта. Позже информацию об освобождении поселка подтвердили в Минобороны РФ.

Пьяные бойцы ВСУ оказались в плену

Стрелок группировки войск «Восток» с позывным Копченый рассказал, что военнослужащие ВС России взяли в плен шестерых украинских бойцов в Днепропетровской области. По его словам, российские военные поняли по звукам, доносившимся с украинских позиций, что находившиеся там бойцы употребляют алкоголь.

Также в силовых структурах рассказали, что в Харьковской области боец 1-й отдельной бригады теробороны Украины застрелил двух сослуживцев при попытке устроить засаду для российских военных. Инцидент произошел в ходе стрелкового боя в районе населенного пункта Артельное. После этого выживший добровольно сдался в плен.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мобилизационный беспредел: 90% украинцев забирают с нарушениями

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизация на Украине в абсолютном большинстве случаев проходит с нарушением процедур. По его словам, лишь 10% случаев мобилизации происходят с соблюдением всех необходимых правил, 90% — это прямое нарушение процедур.

Лубинец также отметил, что украинское общество подошло к точке кипения из-за жестоких методов мобилизации и готово перейти к самосудам над сотрудниками ТЦК. Правозащитник напомнил, что норма об обязательном ношении военкомами камер практически не выполняется. Он добавил, что регулярно убеждал последних трех министров обороны запретить подобный произвол, однако чиновники проигнорировали его инициативы.

В Польше предрекли Украине тяжелую зиму

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация для Украины осенью и зимой будет очень сложной. По его словам, системы ПВО страны сильно износились, а производственные мощности не позволяют удовлетворить потребности противовоздушной и противоракетной обороны.

По его мнению, стоит перенести производство ПВО для Киева в Европу. Косиняк-Камыш уточнил, что это касается и ракет для поставок.

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