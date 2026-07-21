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21 июля 2026 в 08:30

«Заползли в окоп»: бойцы ВС России устроили «сюрприз» пьяным солдатам ВСУ

Бойцы ВС России взяли в плен пьяных солдат ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России взяли в плен шестерых украинских бойцов в Днепропетровской области, заявил в беседе с РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным Копченый. По его словам, солдаты противника были пьяны.

Копченый рассказал, что российские военные поняли по звукам, доносившимся с украинских позиций, что находившиеся там бойцы употребляют алкоголь. После того как на опорном пункте наступила тишина, трое солдат ВС РФ скрытно приблизились к позициям ВСУ и проникли в окоп.

Потихоньку продвинулись по темноте. Подползли, заползли в окоп к ним. Открыли дверь, они все там спят. Шесть человек было. Пили водку, мы их взяли в плен, — добавил собеседник агентства.

Ранее стрелок с позывным Филипиок рассказал, что военнослужащие группировки войск «Восток» форсировали реку Гайчур и штурмовали тактическую высоту у населенного пункта Вольное в Днепропетровской области. Штурмовые группы скрытно преодолели реку, используя особенности местности для маскировки.

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