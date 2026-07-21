Боец «Востока» рассказал о форсировании реки Гайчур Боец ВС РФ рассказал о форсировании реки Гайчур при штурме Вольного

Военнослужащие группировки войск «Восток» форсировали реку Гайчур и штурмовали тактическую высоту у населенного пункта Вольное в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Филипиок. Штурмовые группы скрытно преодолели реку, используя особенности местности для маскировки.

Военные двигались по руслу, укрываясь в зарослях осоки и кустарника, после чего вышли к Вольному. Филипиок отметил, что населенный пункт расположен на возвышенности, поэтому штурм осложнялся рельефом. В итоге подошли к высоте по низине.

Военнослужащий также сообщил, что противник оказывал ожесточенное сопротивление. Для удержания тактически важной высоты широко применялись беспилотники, отметил он.

Ранее российские военные с применением дронов «Герань» ударили по стоянке с грузовиками, которые использовались для перевозки БПЛА ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. Отмечается, что некоторые автоцистерны задействовались для транспортировки горюче-смазочных материалов.

Также в Министерстве обороны заявили, что за минувшие сутки российские войска уничтожили 161 украинский дрон. Отмечается, что беспилотники были сбиты над территориями 10 различных субъектов РФ.