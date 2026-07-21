Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 06:27

Боец «Востока» рассказал о форсировании реки Гайчур

Боец ВС РФ рассказал о форсировании реки Гайчур при штурме Вольного

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие группировки войск «Восток» форсировали реку Гайчур и штурмовали тактическую высоту у населенного пункта Вольное в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Филипиок. Штурмовые группы скрытно преодолели реку, используя особенности местности для маскировки.

Военные двигались по руслу, укрываясь в зарослях осоки и кустарника, после чего вышли к Вольному. Филипиок отметил, что населенный пункт расположен на возвышенности, поэтому штурм осложнялся рельефом. В итоге подошли к высоте по низине.

Военнослужащий также сообщил, что противник оказывал ожесточенное сопротивление. Для удержания тактически важной высоты широко применялись беспилотники, отметил он.

Ранее российские военные с применением дронов «Герань» ударили по стоянке с грузовиками, которые использовались для перевозки БПЛА ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. Отмечается, что некоторые автоцистерны задействовались для транспортировки горюче-смазочных материалов.

Также в Министерстве обороны заявили, что за минувшие сутки российские войска уничтожили 161 украинский дрон. Отмечается, что беспилотники были сбиты над территориями 10 различных субъектов РФ.

Европа
Украина
Россия
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бунт украинцев и «кровавая» отставка Сырского: новости СВО к утру 21 июля
В МИД назвали угрозу после атаки на главного инженера ЗАЭС
Мирошник назвал число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ за неделю
В союзной России стране навсегда отменили президентские выборы
Песков рассказал, как часто Путин выходит на лед
В МИД России указали на новую форму западного колониализма
Художник развеял один из главных мифов о татуировках
НАТО столкнулось с дефицитом хлопка для производства боеприпасов
Врач объяснила, почему постельное белье нужно менять каждые 10 дней
Психолог объяснила, как бороться со страхом принятия решений
Военный раскрыл детали обороны ВСУ в Вольном с растяжками и минами
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире
Онколог назвала неочевидный симптом опухоли
Боец «Востока» рассказал о форсировании реки Гайчур
Турэксперт ответила, как выбрать направление для отпуска и не переплатить
ФРГ ведет ядерные исследования в бывших центрах Гитлера
В России подешевел один вид мяса
Психолог объяснила, почему после 40 лет трудно найти друзей
Банки подняли ставки по вкладам: где в 2026 году заработать до 20%
Сорвали морские поставки грузов для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 июля
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.