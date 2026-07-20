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20 июля 2026 в 21:15

В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов

Российские военные сбили 161 дрон ВСУ за прошедшие сутки в 10 регионах страны

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские военные за прошедшие сутки сбили 161 беспилотник ВСУ, сообщило Министерство обороны в мессенджере МАКС. Отмечается, что дроны были уничтожены над территориями 10 различных субъектов РФ.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили автозаправочную станцию в Сумской области, которая использовалась в военных целях ВСУ. Эти удары позволят нарушить транспортную логистику Киева, подчеркнули в Минобороны.

До этого ВС РФ поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров украинской армии. Они также ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Для проведения атаки задействовались ударные БПЛА, артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактические авиационные группы.

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