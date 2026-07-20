ВС РФ при помощи «Гераней» поразили автозаправочную станцию в Сумской области, сообщает Минобороны в мессенджере МАКС. Эти удары позволят нарушить транспортную логистику ВСУ.

Автозаправочная станция в Сумской области поражена расчетами ударных БПЛА «Герань». Высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее российские военнослужащие поразили два сухогруза в момент разгрузки военных товаров в порту Одесса. Также были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.

До этого ВС РФ поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров украинской армии. Они также ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Для атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск.