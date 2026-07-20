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20 июля 2026 в 18:20

ВС России поразили порт Одесса

ВС России ударили по двум сухогрузам в порту Одесса

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы России поразили два сухогруза в момент разгрузки военных грузов в порту Одесса, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Также были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Для атаки военнослужащие использовали беспилотники.

Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт Одесса») два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее бойцы СВО поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров украинской армии. Они также ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Для атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

Кроме того, в Минобороны России раскрыли потери Украины за сутки. Силы Киева потеряли за день около 1410 военнослужащих.

Общество
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