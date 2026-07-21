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21 июля 2026 в 11:45

Армия России уничтожила оборудование одной из ключевых станций Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар по компрессорной станции «Сумская» на Украине

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российские беспилотники нанесли удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России в МАКСе. В ведомстве уточнили, что атака была совершена с применением FPV-дронов КВН («Князь Вандал Новгородский») на оптоволокне.

FPV-дроны КВН на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — ключевого узла газотранспортной системы Украины, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные поразили два судна типа балкер и один сухогруз, которые следовали с грузами для ВСУ в порт Черноморск. Удары беспилотными летательными аппаратами наносились на морском переходе в 31, 38 и 50 километрах южнее населенного пункта Затока.

До этого в Минобороны заявили, что в Черноморске поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.

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