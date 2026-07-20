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20 июля 2026 в 18:43

Российские войска сорвали морские поставки грузов для ВСУ

Российские войска поразили три судна с грузами для ВСУ у порта Черноморск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российские военные поразили два судна типа балкер и один сухогруз, которые следовали с грузами для Вооруженных сил Украины в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Удары беспилотными летательными аппаратами наносились на морском переходе в 31, 38 и 50 километрах южнее населенного пункта Затока.

В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. <...> На переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затока) поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа балкер и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт Черноморск, — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили, что в одесском порту Черноморск поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. МО уточнило, что нанесение ударов по объектам велось на протяжении дня при помощи беспилотников. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что российские подразделения атаковали железнодорожные эшелоны ВСУ, транспортировавшие военные материалы в Запорожской области. Там уточнили, что удары наносились расчетами ударных беспилотников «Герань».

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