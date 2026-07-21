В Норвегии заявили о решительном шаге России против украинских судов

В Норвегии заявили о решительном шаге России против украинских судов Политолог Диесен: РФ начала охоту на корабли Украины в ответ на удары по судам

Россия начала «охоту» на украинские корабли в ответ на удары Вооруженных сил Украины по российским коммерческим судам, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети. По его словам, кампания запущена против судов вдоль побережья Одессы.

После украинских и натовских атак на российские торговые суда в Азовском море Москва, по всей видимости, запустила кампанию против украинских кораблей вдоль побережья Одессы, — написал эксперт.

Поводом для комментария стали кадры, опубликованные Минобороны России, на которых беспилотники поражают два морских судна типа балкер и сухогруз. Они доставляли грузы для украинских бойцов в порт «Черноморск».

Ранее в Минобороны заявили, что в «Черноморске» поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. В ведомстве уточнили, что нанесение ударов по объектам велось на протяжении дня при помощи беспилотников. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.