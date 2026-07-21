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21 июля 2026 в 14:18

Рогов предрек скорую отставку главнокомандующего ВСУ

Рогов: отставка Сырского с поста главкома ВСУ является вопросом времени

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press
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Отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени, сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский с легкостью избавится от него как от разменной монеты.

Отставка Сырского — вопрос времени. Зеленский как циничный торгаш пытается использовать снятие Сырского по максимуму в своих целях, чтобы больше выторговать для себя политических дивидендов. Он с легкостью избавится от Сырского как от разменной монеты, когда это будет максимально выгодно, чтобы в том числе сохранить лояльность западных кураторов, — констатировал Рогов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского может быть принято не ранее начала осени. По его словам, сейчас украинскому руководству невыгодно менять главнокомандующего в разгар летней боевой кампании.

До этого сообщалось, что Зеленский просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По данным западных журналистов, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.

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Александр Сырский
ВСУ
Украина
Владимир Зеленский
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