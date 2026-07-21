Стало известно, когда Сырский может покинуть пост главкома ВСУ Политолог Перенджиев: если Сырского и отправят в отставку, то не раньше осени

Если решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского и будет принято, то произойти это может не раньше начала осени, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, сейчас украинскому руководству невыгодно менять главнокомандующего в разгар летней боевой кампании, так как это нанесет серьезный ущерб армии.

По поводу Сырского я думаю, что Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) пока будет тянуть время и не станет его увольнять, а лишь постоянно «подогревать» этот вопрос. Мол, решение вот-вот будет принято. Это может затянуться минимум на месяц. Сейчас отправлять Сырского в отставку совсем нежелательно. Во-первых, он полностью устраивает Зеленского. Во-вторых, идет летняя кампания — самый активный пик боевых действий. Смена командующего в такой момент нанесет серьезный ущерб ВСУ, потому что новому человеку нужно войти в обстановку, а это займет не один день и даже не неделю, а как раз около месяца. Пока идут летние бои, Сырский нужен, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что в нынешней ситуации Киеву также необходимо согласовать этот вопрос с западными кураторами, поэтому процесс может затянуться. По словам политолога, задача Зеленского сейчас состоит в том, чтобы продемонстрировать Западу недовольство Сырским, но при этом не торопиться с его увольнением.

Ранее сообщалось, что Зеленский просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По данным западных журналистов, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.