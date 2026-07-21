Группировка войск «Север» заявила о взятии под контроль поселка Волоховское в Харьковской области, пишет Telegram-канал «Северный ветер». По ее данным, штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ в ходе боев вытеснили украинские силы из населенного пункта. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Как сказано в сообщении, установление контроля расширяет территорию, контролируемую российскими войсками в Харьковской области, а также приближает окружение поселка Белый Колодезь. Он некогда считался главным логистическим центром ВСУ на этом участке фронта.

Ранее появилась информация, что ВСУ начали строить фортификационные сооружения в районе Харьковской окружной дороги. Украинское командование допускает, что в среднесрочной перспективе российские войска могут выйти к административным границам Харькова. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого сообщалось, что ВСУ записывают погибших солдат 101-й бригады теробороны в дезертиры. Таким образом противник хочет скрыть потери в Сумской области.