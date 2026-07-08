Украинское командование перебросило в Волчанский район Харьковской области неподготовленных мобилизованных бойцов, чтобы удержать поселок Белый Колодезь, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о 57-й бригаде ВСУ.

Пытаясь сохранить контроль над поселком Белый Колодезь, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат, — отметил информатор.

Он уточнил, что Белый Колодезь является основным логистическим центром, расположенным под Волчанском. Военнослужащие российской группировки войск «Север», в свою очередь, успешно продвигаются в направлении Сум и Белого Колодезя, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по предприятию «Самсунг-Украина» в Киеве, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». При атаке использовалось высокоточное оружие наземного базирования.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская армия освободила Константиновку в Донецкой Народной Республике, несмотря на то, что украинские власти на протяжении 12 лет занимались ее укреплением. Он отметил особую важность взятия этого города.