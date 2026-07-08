Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 08:22

ВСУ перебросили под Волчанск солдат-недоучек

Командование ВСУ отправило под Волчанск неподготовленных мобилизованных бойцов

ВС Украины ВС Украины Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинское командование перебросило в Волчанский район Харьковской области неподготовленных мобилизованных бойцов, чтобы удержать поселок Белый Колодезь, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о 57-й бригаде ВСУ.

Пытаясь сохранить контроль над поселком Белый Колодезь, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат, — отметил информатор.

Он уточнил, что Белый Колодезь является основным логистическим центром, расположенным под Волчанском. Военнослужащие российской группировки войск «Север», в свою очередь, успешно продвигаются в направлении Сум и Белого Колодезя, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по предприятию «Самсунг-Украина» в Киеве, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». При атаке использовалось высокоточное оружие наземного базирования.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская армия освободила Константиновку в Донецкой Народной Республике, несмотря на то, что украинские власти на протяжении 12 лет занимались ее укреплением. Он отметил особую важность взятия этого города.

Европа
Украина
Харьковская область
Волчанск
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
В Швеции назвали число истребителей Gripen, которые поставят на Украину
SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье
«Для всего мира»: Рютте одобрил политику Трампа по разрушению Ирана
Жителям Бурятии запретили покупать алкоголь в День семьи
Казанец предстанет перед судом за убийство рабочего во время ремонта
«В футболе люди вменяемые»: Колосков оценил вероятность снятия санкций с РФ
Авария с двумя фурами затруднила движение на М-11 в Ленобласти
Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду драгоценностей
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.