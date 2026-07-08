ВС России ударили по предприятию в Киеве, производящему ракеты «Фламинго» Минобороны России заявило о поражении предприятия «САМСУНГ-УКРАИНА» в Киеве

Российские военные нанесли удары по предприятию «САМСУНГ-УКРАИНА» в Киеве, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Удар был нанесен в ночь на среду, 8 июля, высокоточным оружием наземного базирования.

ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве. В результате удара [поражено] промышленное предприятие компании «САМСУНГ-УКРАИНА», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве вновь произошли взрывы. Они были зафиксированы после объявления в украинской столице баллистической опасности. В Святошинском районе зафиксирован пожар в нежилом здании. Киевляне в местных пабликах утверждают, что в некоторых частях города отключился свет.