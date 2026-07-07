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07 июля 2026 в 19:21

В Кремле раскрыли, как ВСУ не смогли удержать «неприступную» Константиновку

Песков: 12 лет укрепления Константиновки не помогли ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российская армия освободила город Константиновка в Донецкой Народной Республике, несмотря на то, что украинские власти на протяжении 12 лет занимались его укреплением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Weltwoche. Он отметил особую важность взятия этого города.

Буквально пару дней назад наши военные сообщили о взятии очень важного города в Донбассе. Константиновки. С 2014 года [ВСУ] превращали этот город в неприступную крепость. С 2014 года. И, несмотря на это, его удалось освободить, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что освобождение Константиновки Вооруженными силами РФ имеет большое тактическое и стратегическое значение. По словам пресс-секретаря президента, российские войска продолжают работу по освобождению новых территорий.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Константиновки открывает российским войскам дорогу к оставшейся части Краматорско-Славянской агломерации. По словам аналитика, следующим этапом станет продвижение ВС РФ в направлении города Дружковка.

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