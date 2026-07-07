Освобождение Константиновки Вооруженными силами России — это очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, ВС РФ продолжают работу по освобождению новых регионов.

Со взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Россия разрушила создаваемую Западом и Украиной иллюзию победы в преддверии саммита Североатлантического альянса в Анкаре. По его словам, Москва «лучше всех подготовилась» к данному мероприятию.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко выразил мнение, что освобождение Константиновки российскими войсками станет для НАТО дополнительным поводом для наращивания военной поддержки Киева. По его словам, западный истеблишмент использует любые успехи Москвы на поле боя для повышения градуса эскалации.