Освобождение Константиновки российскими войсками станет для НАТО дополнительным поводом для наращивания военной поддержки Киева, выразил мнение в беседе с NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, западный истеблишмент использует любые успехи Москвы на поле боя для повышения градуса эскалации.

Последние военные успехи России на поле боя повлияют на тон и динамику саммита НАТО. Я не верю, что это сможет каким-то образом разочаровать западный истеблишмент. Скорее всего, для них успехи РФ в СВО станут дополнительным поводом для повышения градуса эскалации. Как известно, представители западного истеблишмента все еще прилично зарабатывают на конфликте. Взятие Константиновки станет поводом для выделения киевскому режиму большего объема финансовой помощи, — пояснил Ярошенко.

Он отметил, что Запад в вопросах финансирования ВСУ придерживается хитрой схемы. По словам эксперта, Киеву намеренно не выделяют много средств и оружия, чтобы украинские войска не перешли в контрнаступление. Политолог подчеркнул, что так НАТО хочет ослабить российскую армию.

Как показывают итоги последних четырех лет, Запад выделяет Киеву ровно такой уровень и объем помощи, который позволяет ему держаться на плаву, но не переходить в наступление. Западный истеблишмент держит киевский режим в подвешенном состоянии. Все это, конечно, часть большой стратегии по подготовке к войне против России. И конфликт руками киевского режима против РФ — это только первый этап, — заключил Ярошенко.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть Европу в конфликт с Россией с помощью манипуляций. По его словам, мнение НАТО о стремлении Москвы напасть на страны Альянса не соответствует реальности.