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06 июля 2026 в 14:12

В Госдуме раскрыли, почему страны НАТО усиливают оборону на границах с РФ

Депутат Колесник: Зеленский хочет втянуть Европу в войну с Россией манипуляциями

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть Европу в конфликт с Россией с помощью манипуляций, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, мнение НАТО о стремлении Москвы напасть на страны Альянса не соответствует реальности.

Дело в том, что [страны НАТО] уже давно готовятся [к конфликту с Россией], ищут любой повод. Они просто хотят броситься, видимо, с нашей помощью в пропасть, потому что самим им страшно. Но они себя настолько серьезно убеждают в желании России напасть на них, неважно, через Белоруссию или еще как-то по-другому, что уже, видимо, сами в это поверили. На самом деле этим манипулирует Зеленский. Он втаскивает Европу в войну, не зная, зачем это нужно европейцам. Видимо, они думают, что ядерной войны не будет. Не знаю, какие цели преследует мотылек, летя на огонь, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что США поставляют вооружение в ЕС, а европейские страны безвозмездно передают его Украине, рассчитывая на определенные преимущества в будущем. Однако, по словам депутата, эта выгода может быть иллюзорной и не приведет ни к чему, кроме исчезновения этих стран.

Ранее сообщалось, что страны НАТО усиливают оборону восточного фланга, который граничит с Россией. Эти шаги предпринимаются в свете возможного военного конфликта.

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