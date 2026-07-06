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06 июля 2026 в 02:26

НАТО готовится воевать с РФ

Politico: НАТО готовится к возможному конфликту с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Страны НАТО начали укреплять оборону своего восточного фланга, граничащего с Россией, пишет издание Politico. Меры принимаются в рамках подготовки к возможному военному конфликту.

Как отмечается в материале, в Европе наблюдается стремление укрепить восточные границы. Авторы считают, что это происходит якобы из-за угрозы, с которой США больше не смогут справляться в прежнем объеме.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте говорил, что главными препятствиями для Альянса являются перегруженность оборонных мощностей и нехватка возможностей для вербовки и обучения военных. Преодолению этих проблем будет посвящен предстоящий саммит в Анкаре.

Позже стало известно о планах на саммит НАТО. Как рассказал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, ключевыми темами станут Украина, южный фланг Альянса и угрозы евроатлантическому региону. Лидеры также оценят шаги по увеличению оборонных инвестиций. А президент США Дональд Трамп проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита НАТО в Анкаре.

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