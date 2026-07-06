НАТО готовится воевать с РФ Politico: НАТО готовится к возможному конфликту с Россией

Страны НАТО начали укреплять оборону своего восточного фланга, граничащего с Россией, пишет издание Politico. Меры принимаются в рамках подготовки к возможному военному конфликту.

Как отмечается в материале, в Европе наблюдается стремление укрепить восточные границы. Авторы считают, что это происходит якобы из-за угрозы, с которой США больше не смогут справляться в прежнем объеме.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте говорил, что главными препятствиями для Альянса являются перегруженность оборонных мощностей и нехватка возможностей для вербовки и обучения военных. Преодолению этих проблем будет посвящен предстоящий саммит в Анкаре.

Позже стало известно о планах на саммит НАТО. Как рассказал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, ключевыми темами станут Украина, южный фланг Альянса и угрозы евроатлантическому региону. Лидеры также оценят шаги по увеличению оборонных инвестиций. А президент США Дональд Трамп проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита НАТО в Анкаре.