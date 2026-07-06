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06 июля 2026 в 20:25

В Госдуме заявили, что Россия лучше всех «подготовилась» к саммиту НАТО

Депутат Исаев: Россия разрушила иллюзию победы Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Россия разрушила создаваемую Западом и Украиной иллюзию победы в преддверии саммита Североатлантического альянса в Анкаре, заявил в интервью ИС «Вести» депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, Москва «лучше всех подготовилась» к данному мероприятию.

Главным событием саммита НАТО станет столкновение двух мегапартий, на которые расколот сегодняшний Запад: трампистов и глобалистов. В этом смысле ничего нового. Обе партии хорошо подготовились к саммиту, но лучше всех к саммиту НАТО подготовилась Российская Федерация, — сказал депутат.

По его словам, Россия полностью сорвала планы так называемых бешеных глобалистов. Комбинированные удары, а главное — освобождение Константиновки, которое теперь признано всеми, окончательно развеяли сконструированную британской разведкой иллюзию о том, что Украина смогла переломить ситуацию.

Ранее командир 2-го батальона 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Крупный сообщил, что подразделения ВС РФ проводили эвакуацию гражданского населения и раненых военнослужащих в Константиновке. По его словам, работа по эвакуации продолжается.

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