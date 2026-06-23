Новая категория работников официально появится в России

В Трудовом кодексе РФ официально появится новая категория трудящихся — стажеры, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев в ходе пресс-подхода. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, раньше она никак не закреплялась в законодательстве.

Стажеры существуют, но в трудовом кодексе этот вопрос никак не урегулирован. Подготовленный нами по прямым запросам избирателей законопроект направлен на то, чтобы этот вопрос урегулировать, — отметил Исаев.

Согласно инициативе, стажерами могут стать студенты в свободное от учебы время, если они выбрали работу по направлению. Также предлагается к этой категории предлагается причислять выпускников, нашедших работу по специальности в первый год после окончания учебного заведения.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за изменение механизма компенсации за ненормированный рабочий день. Он отметил, что вознаграждение должно зависеть от объема фактически отработанного сверх нормы времени.

Также Нилов подчеркнул необходимость осторожного подхода к идее детского труда. Он отметил, что, хотя подростки могут иметь потребность в труде, важно учитывать возможные негативные последствия ранней занятости.