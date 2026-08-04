Число сбитых беспилотников над Ленобластью кратно увеличилось

Число сбитых беспилотников над Ленобластью достигло 15 единиц, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, повреждение зафиксировано в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор Тосненского района.

Сбито 15 БПЛА. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Боевая работа продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее теплоход «Янина», принадлежащий входящей в структуру Росатома компании FESCO, затонул в Черном море в 130 морских милях (240 километров) от Новороссийска в результате ночной атаки морских дронов ВСУ. Судно получило критические повреждения и ушло под воду.

До этого в результате удара беспилотных летательных аппаратов в Саратове и соседнем Энгельсе зафиксированы разрушения объектов гражданского назначения. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина на местах происшествий была оперативно развернута работа оперативных служб.

Кроме того, в результате ударов Вооруженных сил Украины в Белгородском округе пострадали два мирных жителя. Один из них ранен в поселке Октябрьский, второй получил акубаротравму в селе Таврово.