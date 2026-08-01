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01 августа 2026 в 12:41

Росатом раскрыл последствия удара ВСУ по теплоходу в Черном море

Росатом сообщил о потоплении теплохода «Янина» после удара ВСУ

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Теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO, входящей в структуру Росатома, затонул в Черном море в 130 морских милях (240 км) от Новороссийска из-за ночной атаки морских дронов ВСУ, сообщили в госкорпорации. Судно получило критические повреждения в результате удара и ушло под воду.

Сегодня ночью в акватории Черного моря, в 130 милях от города Новороссийск, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO (входит в контур госкорпорации «Росатом»), — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по трем кораблям, транспортировавшим грузы военного назначения для украинской армии. В ведомстве уточнили, что применялись дроны «Герань» и «Гербера», а также барражирующий снаряд «Ланцет».

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