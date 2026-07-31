Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 22:22

Российские дроны потопили три судна на Черном море

МО: ВС России потопили три судна под Одессой дронами и боеприпасом «Ланцет»

«Ланцет» «Ланцет» Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска нанесли удары по трем судам, перевозившим военные грузы для ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Военные использовали беспилотники «Герань» и «Гербера», а также барражирующий боеприпас «Ланцет», уточнили в ведомстве.

31 июля были произведены четыре удара по целям. Два сухогруза, находившиеся на Черном море к югу от Одессы, были поражены двумя ударными БПЛА «Герань-2 Сикер» и «Гербера Сикер».

Кроме того, в 10:50 по московскому времени грузовое судно на рейде порта Черноморск было атаковано одним барражирующим боеприпасом «Ланцет». Минобороны России уточнило, что, согласно проведенному объективному контролю, заявленные цели были поражены.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей 223 украинских БПЛА. Как сообщило Минобороны России, все они были самолетного типа.

До этого губернатор Тюменской области Александр Моор передавал, что украинский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ в результате атаки БПЛА и спровоцировал возгорание. По его словам, на месте происшествия работали специалисты экстренных служб.

Россия
Минобороны РФ
дроны
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертония «помолодела»: почему у 30-летних скачет давление и что делать
Американский истребитель рухнул на авиабазе в Калифорнии
Анна Асти раскрыла секрет своего похудения
«Унылое гнилье»: Захарова резко высказалась в адрес украинских властей
В Татарстане пылает завод «Нижнекамскнефтехим»
Российские дроны потопили три судна на Черном море
Президенту ФИФА предрекли скорую отставку
Мужчина пострадал при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Подросток-домушник украл драгоценности и раздал их туристкам на пляже
В Подмосковье произошла смертельная авария с участием грузовика
В российских лесах практически исчез один вид грибов
На Украине мобилизовали автора песни «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу»
Антироссийский проект Грэма могут отклонить в Конгрессе США
Подземный электрокабель вызвал взрыв в центре Еревана
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.