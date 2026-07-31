Российские дроны потопили три судна на Черном море МО: ВС России потопили три судна под Одессой дронами и боеприпасом «Ланцет»

Российские войска нанесли удары по трем судам, перевозившим военные грузы для ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Военные использовали беспилотники «Герань» и «Гербера», а также барражирующий боеприпас «Ланцет», уточнили в ведомстве.

31 июля были произведены четыре удара по целям. Два сухогруза, находившиеся на Черном море к югу от Одессы, были поражены двумя ударными БПЛА «Герань-2 Сикер» и «Гербера Сикер».

Кроме того, в 10:50 по московскому времени грузовое судно на рейде порта Черноморск было атаковано одним барражирующим боеприпасом «Ланцет». Минобороны России уточнило, что, согласно проведенному объективному контролю, заявленные цели были поражены.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей 223 украинских БПЛА. Как сообщило Минобороны России, все они были самолетного типа.

До этого губернатор Тюменской области Александр Моор передавал, что украинский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ в результате атаки БПЛА и спровоцировал возгорание. По его словам, на месте происшествия работали специалисты экстренных служб.