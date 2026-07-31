Италия закрыла небо и море для Испании Премьер Италии Мелони приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

Италия временно восстановила пограничный контроль на границе с Испанией в связи с миграционным кризисом, который возник в Сеуте, сообщила в соцсетях премьер-министр страны Джорджа Мелони. Глава правительства заявила, что решение о временной приостановке действия Шенгенского соглашения в отношении морского и воздушного перемещения с Мадридом будет действовать до устранения сложившейся ситуации.

Мелони уточнила, что эта мера будет действовать столько, сколько потребуется. У Испании и Италии нет сухопутных границ, под контроль возьмут перемещения пассажиров на морском и воздушном транспорте.

Ранее американский предприниматель-миллиардер Илон Маск в социальных сетях предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов. В четверг, 30 июля, Испания столкнулась с большим потоком мигрантов в североафриканском городе Сеута.

Позже премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали участники акции протеста во время его визита в город. В Сеуту из Марокко перебралось более 60 тыс. мигрантов.