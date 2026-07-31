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31 июля 2026 в 23:10

«Маленький диктатор»: слова Зеленского о ВСУ вызвали гнев в Европе

Журналист Боуз назвал лживыми заявления Зеленского о потерях в ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский сильно занижает потери ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своих социальных сетях. Политик говорит о якобы 50 тыс. погибших солдат.

Боуз обратил внимание, что еще в феврале Зеленский объявил о 55 тыс. погибших. Теперь же он сократил упомянутое число. Это, по мнению журналиста, абсурдно и лживо.

Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военнослужащих со временем сокращается? Если вам когда-либо требовалось доказательство того, что маленький диктатор лжет, то вот оно, — указал Боуз.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской озвучивал другую цифру. Он информировал, что потери ВСУ с начала СВО превысили 1,5 млн человек. Российская сторона неоднократно указывала, что Киев занижает реальные потери, записывая убитых как пропавших без вести.

До этого бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обращала внимание, что попытки Зеленского скрыть реальный масштаб потерь украинской армии вызывают вопросы с этической точки зрения. По ее словам, озвученная главой цифра потерь ВСУ является нереалистичной и вызывает сомнения.

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