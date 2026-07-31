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31 июля 2026 в 21:50

Подросток-домушник украл драгоценности и раздал их туристкам на пляже

В Дагестане 15-летний подросток раздал украденные украшения туристкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Дагестане 15-летний подросток-домушник обокрал 62-летнюю женщину на 380 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «112». Эксперты-криминалисты быстро нашли подозреваемого. Однако они вскоре выяснили, что у несовершеннолетнего больше нет украшений.

По словам самого юноши, он пробрался в дом через окно и обшарил два этажа, забрал украшения и сбежал. При этом при себе у подростка похищенных драгоценностей не оказалось: он признался, что раздал кольца, серьги и подвеску красивым туристкам на пляже в Каякентском районе.

Ранее имеющий судимость житель Братска ограбил комиссионный магазин на улице Комсомольской, угрожая продавцу игрушечным пистолетом. Он был задержан по горячим следам. Вечером в торговую точку вошел мужчина в черной куртке с накинутым капюшоном и направил на 21-летнюю девушку-консультанта предмет, внешне похожий на пистолет, и потребовал передать всю выручку.

До этого полиция Ленинградской области поймала вора-домушника, который влез в чужое жилье за бытовой техникой, но случайно оставил там паспорт. Инцидент произошел в поселке Прибылово Выборгского района.

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