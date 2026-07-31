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31 июля 2026 в 17:06

Ребенок потерял память после избиения кирпичом в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Юганце 11-летний мальчик потерял память и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение с переломом лобной кости и носовых пазух после прогулки с приятелями, передает Telegram-канал Ni Mash. Его мать утверждает, что ребенка ударили кирпичом по голове. По словам пострадавшего, он обозвал 15-летнюю девочку, в ответ она повалила его на землю и начала душить, а при падении он ударился головой и потерял сознание.

Очнувшись, мальчик обнаружил, что весь в крови, однако никто из компании не проводил его домой — все разбежались. Сама девочка в беседе с сотрудниками ПДН подтвердила, что душила мальчика и опрокинула его, но один из очевидцев рассказал в инспекции, что, пока пострадавший лежал без сознания, девочка нанесла ему удар кирпичом по лицу. Ее отец настаивает на невиновности дочери и считает, что мальчик упал сам.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили 11-летнего мальчика в Нижегородской области. Ребенок получил перелом лобной кости и обеих пазух носа, а также ушиб головного мозга. Инцидент произошел в рабочем поселке Юганец. Пострадавшего доставили в Нижний Новгород.

Кроме того, в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении одного из участников драки на детской площадке в Приморском районе. Конфликт произошел у дома № 8 на Аллее Поликарпова из-за ссоры между детьми участников происшествия.

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