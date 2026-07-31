Школьнику проломили череп в российском поселке 11-летнего мальчика избили и проломили череп в Нижегородской области

Неизвестные жестоко избили 11-летнего мальчика в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал NewsNN. Ребенок получил перелом лобовой кости и обоих пазух носа, а также ушиб головного мозга.

Инцидент произошел в рабочем поселке Юганец. Обстоятельства случившегося не уточняются. Ребенка отправили в Нижний Новгород, где поместили в отделение нейрохирургии.

Ранее жителя Челябинской области осудили на три года колонии общего режима за избиение фельдшеров и водителя скорой помощи. Инцидент произошел во время вызова бригады к сожительнице осужденного.

До этого повар-иностранец напал на посетителя кафе на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Пострадавшего госпитализировали с несколькими травмами.

Также сообщалось, что подростки толпой избили школьника в центре Волгограда. Во дворе дома на 15-летнего юношу напали молодые люди, которые назвали себя «старшими с Тракторного» и «членами группировки Косого». У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма.