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31 июля 2026 в 15:54

Школьнику проломили череп в российском поселке

11-летнего мальчика избили и проломили череп в Нижегородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Неизвестные жестоко избили 11-летнего мальчика в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал NewsNN. Ребенок получил перелом лобовой кости и обоих пазух носа, а также ушиб головного мозга.

Инцидент произошел в рабочем поселке Юганец. Обстоятельства случившегося не уточняются. Ребенка отправили в Нижний Новгород, где поместили в отделение нейрохирургии.

Ранее жителя Челябинской области осудили на три года колонии общего режима за избиение фельдшеров и водителя скорой помощи. Инцидент произошел во время вызова бригады к сожительнице осужденного.

До этого повар-иностранец напал на посетителя кафе на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Пострадавшего госпитализировали с несколькими травмами.

Также сообщалось, что подростки толпой избили школьника в центре Волгограда. Во дворе дома на 15-летнего юношу напали молодые люди, которые назвали себя «старшими с Тракторного» и «членами группировки Косого». У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма.

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