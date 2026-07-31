В Белграде нашли чемодан с останками россиянки

Останки россиянки обнаружили внутри чемодана в окрестностях Белграда, передает Telegraf. Предположительно, погибшей может быть Людмила Туркова, пропавшая в сербской столице 25 июля.

По информации издания, чемодан с останками нашли 30 июля в районе Падинска-Скела. Тело молодой женщины было отправлено в Институт судебной медицины. Там специалистам предстоит установить личность погибшей, а также причину ее смерти.

Ранее стало известно, что в столице Сербии ведется розыск 27-летней россиянки, пропавшей после того, как она поделилась с подругой намерением отправиться в ночное заведение. Девушка сообщила приятельнице вечером 25 июля о планах на вечер, указав адрес в муниципалитете Палилула. Последнее известие от нее поступило родственникам примерно в 23:00 мск, затем телефон замолчал.

Кроме того, источник сообщил, что в овраге на территории Красноярска найдены человеческие останки. Согласно информации издания, это место ранее привлекало внимание в зимний период, когда велись розыски 20-летней студентки Екатерины Килиной.