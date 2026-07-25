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25 июля 2026 в 19:22

Человеческие останки нашли рядом с местом поисков пропавшей студентки

NGS24.RU: в Красноярске нашли останки в районе поисков студентки Килиной

Фото: vk.ru/la_krsk
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Останки неизвестного человека обнаружили в овраге в Красноярске, сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник. По данным издания, находка была сделана в районе, где зимой проводились поиски 20-летней студентки Екатерины Килиной, пропавшей без вести. Тогда поисковую операцию осложнял глубокий снежный покров.

В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что личность погибшего пока не установлена. Специалистам предстоит выяснить, принадлежат ли найденные останки пропавшей студентке, с помощью экспертиз.

Ранее суд отправил под арест на два месяца жителя Москвы, которого обвиняют в убийстве и расчленении собственного отца. По данным следствия, преступление произошло в квартире на улице Палехской во время конфликта между мужчиной и его пожилым отцом. Следователи считают, что обвиняемый несколько раз ударил родственника дубинкой по голове, после чего тот скончался на месте.

Между тем тело главы Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота обнаружили в реке Пяндж на границе Таджикистана и Афганистана. Чиновник погиб в результате автокатастрофы, произошедшей 17 июня.

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