Человеческие останки нашли рядом с местом поисков пропавшей студентки NGS24.RU: в Красноярске нашли останки в районе поисков студентки Килиной

Останки неизвестного человека обнаружили в овраге в Красноярске, сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник. По данным издания, находка была сделана в районе, где зимой проводились поиски 20-летней студентки Екатерины Килиной, пропавшей без вести. Тогда поисковую операцию осложнял глубокий снежный покров.

В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что личность погибшего пока не установлена. Специалистам предстоит выяснить, принадлежат ли найденные останки пропавшей студентке, с помощью экспертиз.

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