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20 июля 2026 в 18:43

Расчленивший отца москвич отправлен под арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Москвича, обвиняемого в убийстве и расчленении собственного отца, арестовали на два месяца, сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России в мессенджере МАКС. В ходе следственных действий он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

По версии следствия, конфликт между мужчиной и его пожилым отцом произошел в квартире на улице Палехской. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил родственника дубинкой по голове, от полученных травм тот скончался на месте. После этого фигурант, как считают следователи, расчленил тело, вывез останки на автомобиле в лесополосу во Владимирской области и попытался скрыть следы преступления.

Ранее сообщалось, что следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве отца. Во время конфликта мужчина ударил родственника по голове, что привело к смерти потерпевшего.

Ранее суд в Ставропольском крае назначил 56-летней женщине девять лет колонии по делу об убийстве мужа и последующем расчленении его тела. По версии следствия, преступление было совершено после бытового конфликта во время застолья.

Москва
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