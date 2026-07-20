Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 14:42

Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца

Следствие просит арестовать москвича за убийство собственного отца

Подписывайтесь на нас в MAX

Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве собственного отца в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России. По данным следствия, 16 июля в квартире на Палехской улице между сыном и отцом произошла ссора. После конфликта мужчина несколько раз ударил родственника дубинкой по голове, что привело к смерти потерпевшего.

Расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). <…> Сегодня следствие ходатайствует перед Бабушкинским районным судом Москвы о заключении его под стражу. Расследование продолжается, — отмечается в сообщении.

Москва
убийства
Следственный комитет
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию
Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины
Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры
Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100
Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого
В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли
Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца
На Украине раскрыли, когда Сырский лишится своей должности
Инженер объяснила, куда пропали комары
Путин наградил Газманова престижной наградой
Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля: ситуация улучшается?
В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»
Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля
Калининградцы отдали 24 млн рублей мошенникам за прошедшую неделю
Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля
Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду
Путин освободил российских учителей от лишних расходов
Юрист ответил, когда не нужно отрабатывать две недели при увольнении
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита черешни
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.