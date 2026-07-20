Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца Следствие просит арестовать москвича за убийство собственного отца

Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве собственного отца в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России. По данным следствия, 16 июля в квартире на Палехской улице между сыном и отцом произошла ссора. После конфликта мужчина несколько раз ударил родственника дубинкой по голове, что привело к смерти потерпевшего.