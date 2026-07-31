Лерчек вернулась в суд после почти часового отсутствия

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вернулась в Гагаринский суд Москвы, где ожидается вынесение приговора по делу о незаконных валютных операциях, сообщает корреспондент NEWS.ru. До этого она отсутствовала в зале суда около 50 минут. После возвращения блогер отказалась от комментариев для журналистов.
Суд рассматривает вопрос об изменении меры пресечения в отношении Чекалиной. Основанием стало предполагаемое нарушение установленных ограничений. По данным суда, блогер покидала Москву и провела выходные в Санкт-Петербурге. Гособвинение запросило для Лерчек шесть лет условно. Сама блогер не признает вину по делу, связанному с ее фитнес-марафонами.
До этого адвокат Людмила Айвар заявила, что суд может ускоренно рассматривать дело Чекалиной, чтобы не затягивать процесс. По мнению эксперта, такой подход помогает соблюдать права всех участников разбирательства.
Также Айвар предположила, что смена адвоката перед прениями сторон могла быть частью стратегии. По ее словам, в случае реального срока новый защитник получил бы время на изучение дела перед апелляцией.