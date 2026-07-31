Лерчек вернулась в суд после почти часового отсутствия

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вернулась в Гагаринский суд Москвы, где ожидается вынесение приговора по делу о незаконных валютных операциях, сообщает корреспондент NEWS.ru. До этого она отсутствовала в зале суда около 50 минут. После возвращения блогер отказалась от комментариев для журналистов.

Суд рассматривает вопрос об изменении меры пресечения в отношении Чекалиной. Основанием стало предполагаемое нарушение установленных ограничений. По данным суда, блогер покидала Москву и провела выходные в Санкт-Петербурге. Гособвинение запросило для Лерчек шесть лет условно. Сама блогер не признает вину по делу, связанному с ее фитнес-марафонами.

До этого адвокат Людмила Айвар заявила, что суд может ускоренно рассматривать дело Чекалиной, чтобы не затягивать процесс. По мнению эксперта, такой подход помогает соблюдать права всех участников разбирательства.