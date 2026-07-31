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31 июля 2026 в 17:59

«Отделалась испугом»: адвокат о запрошенном для Лерчек прокуратурой сроке

Адвокат Айвар: Лерчек стоит радоваться запрошенному прокуратурой наказанию

Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Фото: NEWS.ru
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Прокуратура запросила относительно легкое наказание для Валерии Чекалиной, также известной как блогер Лерчек, и подсудимая может «порадоваться» этому, поделилась мнением в разговоре с NEWS.ru адвокат Людмила Айвар. Она предположила, что мера наказания, скорее всего, связана с онкологией Чекалиной, дающей право на освобождение от отбывания реального наказания.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Прокуратура запросила шесть лет условно, это, что называется, девочка отделалась легким испугом. Тут радоваться надо, может быть, она от счастья плачет, — сказала Айвар.

Юрист отметила, что сумма штрафа весьма велика, и взыскание денег будет направлено на имущество Валерии, однако эта сумма может быть уменьшена судом. Также Чекалиной может быть предоставлена отсрочка, а с учетом ее заболевания ей могут дать возможность пользоваться какими-то денежными средствами для лечения.

Запрошенный прокуратурой условный срок юрист объяснила тем, что онкология четвертой стадии с метастазами входит в список болезней в постановлении Правительства РФ от 06.02.2004 № 54, которые дают право осужденному обратиться в суд с ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания наказания. По ее словам, именно поэтому прокуратура решила не настаивать на реальном сроке.

Я думаю, что суд согласится с прокуратурой. Может быть, ей назначат не шесть, а например, пять лет условно, — сказала Айдар.

Ранее адвокат Людмила Айвар предположила, что суд рассматривает дело Лерчек в интенсивном режиме из соблюдения принципа разумных сроков уголовного судопроизводства. Она добавила, что этот принцип защищает права не только подсудимых, но и потерпевших. Суд также может исходить из того, что состояние здоровья Чекалиной позволяет рассматривать ее уголовное дело.

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