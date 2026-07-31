В Греции людей эвакуировали с пляжа из-за пожара Около 200 человек эвакуировала береговая охрана Греции из-за лесного пожара

Береговая охрана Греции эвакуирует людей по морю с пляжа Агиос-Василиос из-за сильного лесного пожара, сообщает телеканал ERT-news. На месте происшествия работают пять частных судов, буксир и катер пожарной службы, а также береговая охрана. По имеющейся информации, около 200 человек уже вывезены по морю в безопасное место.

В области Беотия в результате пожара был нанесен ущерб сельскохозяйственным и лесным угодьям, сельскохозяйственной технике, объектам животноводческих хозяйств. Пожар вспыхнул на лесном участке за пределами поселка, однако быстро распространился из-за сильного ветра. Еще один очаг возгорания возник в лесном массиве городка Каламаки в том же регионе. В тушении пожаров участвуют десятки пожарных, а пожарные вертолеты сбрасывают воду с воздуха.

Ранее во Франции задержали более 300 подозреваемых, связанных с лесными пожарами, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес. При этом около 120 задержанных оказались несовершеннолетними.

До этого жители города Ле-Порж во Франции обвинили власти в том, что во время крупного пожара помощь в первую очередь направлялась на защиту роскошных вилл, а не домов обычных горожан. По словам местных жителей, огонь уничтожил 185 домов.