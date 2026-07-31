Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 18:18

В Греции людей эвакуировали с пляжа из-за пожара

Около 200 человек эвакуировала береговая охрана Греции из-за лесного пожара

Фото: Vasilis Ververidis/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Береговая охрана Греции эвакуирует людей по морю с пляжа Агиос-Василиос из-за сильного лесного пожара, сообщает телеканал ERT-news. На месте происшествия работают пять частных судов, буксир и катер пожарной службы, а также береговая охрана. По имеющейся информации, около 200 человек уже вывезены по морю в безопасное место.

В области Беотия в результате пожара был нанесен ущерб сельскохозяйственным и лесным угодьям, сельскохозяйственной технике, объектам животноводческих хозяйств. Пожар вспыхнул на лесном участке за пределами поселка, однако быстро распространился из-за сильного ветра. Еще один очаг возгорания возник в лесном массиве городка Каламаки в том же регионе. В тушении пожаров участвуют десятки пожарных, а пожарные вертолеты сбрасывают воду с воздуха.

Ранее во Франции задержали более 300 подозреваемых, связанных с лесными пожарами, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес. При этом около 120 задержанных оказались несовершеннолетними.

До этого жители города Ле-Порж во Франции обвинили власти в том, что во время крупного пожара помощь в первую очередь направлялась на защиту роскошных вилл, а не домов обычных горожан. По словам местных жителей, огонь уничтожил 185 домов.

Европа
Греция
пожары
леса
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзость Пашиняна, суперудар по Украине, советы священника: что дальше
Хитрый план не помог магазинному вору украсть смартфон и колонку в Химках
Автобус с ФК «Факел» попал в ДТП
Популярная нейросеть внезапно перестала работать у россиян
В Белоруссии высмеяли идею Киева завести дело против Лукашенко
Минск объявил об открытии семейного гумкоридора для россиян и украинцев
Матч РПЛ перенесли в другой город из-за последствий ураганного ветра
Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским
Премьер-министра Испании освистали во время протеста в Сеуте
Премьер Британии заявил, что Инфантино не подходит на пост главы ФИФА
Жена известного блогера потеряла зрение после родов
Выросло число пострадавших при новой атаке ВСУ на Каховку
Подруга подтвердила гибель пропавшей ранее в Сербии россиянки
В Федерации альпинизма раскрыли детали поисков тела Наговициной
Отказ от алкоголя, отцовство, слова об отъезде: как живет Александр Петров
Суд вынес приговор Лерчек
Власти проработают план стабилизации подачи света в Крыму
Стало известно, куда переведут на лечение раненного в ЛНР иеромонаха
Мендель усомнилась в цифрах потерь украинской армии
Пушков увидел реальный риск разрушения всей Европы
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.