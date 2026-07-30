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30 июля 2026 в 11:43

Крупный пожар во Франции уничтожил 185 домов и вызвал скандал

Жители Франции обвинили власти в спасении роскошных вилл от пожара

Фото: MPP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Жители города Ле-Порж во Франции обвинили власти в том, что во время крупного пожара помощь в первую очередь направлялась на защиту роскошных вилл, а не домов обычных горожан, пишет France24. По словам местных жителей, огонь уничтожил 185 домов, из-за чего около 3400 человек остались без жилья и имущества.

В то же время стало известно, что все усилия пожарных и правительства были сосредоточены на спасении десятка роскошных вилл поблизости, которые в итоге уцелели,— сообщили местные в соцсетях.

Также жители рассказали, что не получали SMS-оповещений о приближении пожара и не видели пожарных машин в момент, когда огненная стена приближалась к их домам. Власти пока не дали официальных комментариев по этим обвинениям.

Ранее лесные пожары на юго-западе Франции подошли к территории центра ядерных исследований Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA Cesta) в департаменте Жиронда. При этом уточняется, что на территории исследовательского комплекса расположена лазерная установка Laser Mégajoule (LMJ).

Европа
Франция
лесные пожары
скандалы
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