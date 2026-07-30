Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 12:15

Минобороны отчиталось о взятии трех населенных пунктов на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Группировка «Север» установила контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка в Сумской области, подтвердило Минобороны в мессенджере МАКС. Подразделения 69-й и 71-й мотострелковых дивизий участвовали в интенсивных боестолкновениях.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Могрица и Малая Слободка Сумской области, Юрченково Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее военный обозреватель Андрей Марочко сообщил, что вслед за освобождением Светлого в ДНР бойцы ВС РФ почти полностью вытеснили отряды ВСУ из близлежащего села Водянского. Под контроль российских военных перешло более 10 квадратных километров территории, ранее занятой украинскими войсками, добавил он.

Также Вооруженные силы России ударили по промышленному предприятию логистической компании «Рапид» в Киеве. На нем собирали и хранили беспилотники большой дальности. Украинские военные также складывали на объекте дефицитные иностранные комплектующие.

Власть
Минобороны
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян анонсировал планы Армении на диалог с Россией
Собака привела к трупу в сумке: тело экс-модели Гурник нашли в лесу
«Пришлось поползать»: известного российского хоккеиста прооперировали
Юрист объяснил, в каком случае аренда квартиры выгоднее ипотеки
Суд вынес решение по делу об имуществе покойной Эми Уайнхаус
Бизнес-центр «Монарх» эвакуировали в Москве из-за угрозы минирования
Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ подо Ржевом
Полиция предотвратила «стрелку» с участием 69 школьников
Губернатор раскрыл масштаб атаки БПЛА на логистический центр в Пензе
В США назвали неочевидное последствие санкций против России
Дроны атаковали четыре муниципалитета Белгородской области
Стала известна причина пожара у порта Дамиетта в Египте
Почему пищепром зависит от газа не меньше, чем от электричества
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 30 июля: где можно заправиться
Политолог оценил последствия нового пакета санкций США
Пожар на складе Wildberries тушат под Пензой
Появились детали смертельного ДТП с 14-летним подростком за рулем
Аэропорт в российском городе перестал принимать и отправлять самолеты
Невролог предупредила об опасности просмотра рилсов для детей
Появились подробности атаки ВСУ по логистическому центру в Пензе
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.