Минобороны отчиталось о взятии трех населенных пунктов на Украине

Минобороны отчиталось о взятии трех населенных пунктов на Украине

Группировка «Север» установила контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка в Сумской области, подтвердило Минобороны в мессенджере МАКС. Подразделения 69-й и 71-й мотострелковых дивизий участвовали в интенсивных боестолкновениях.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Могрица и Малая Слободка Сумской области, Юрченково Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее военный обозреватель Андрей Марочко сообщил, что вслед за освобождением Светлого в ДНР бойцы ВС РФ почти полностью вытеснили отряды ВСУ из близлежащего села Водянского. Под контроль российских военных перешло более 10 квадратных километров территории, ранее занятой украинскими войсками, добавил он.

Также Вооруженные силы России ударили по промышленному предприятию логистической компании «Рапид» в Киеве. На нем собирали и хранили беспилотники большой дальности. Украинские военные также складывали на объекте дефицитные иностранные комплектующие.